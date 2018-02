später lesen SPD-Vize Dreyer setzt auf starkes Team FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Die SPD kann nach Ansicht der stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Malu Dreyer mit einem starken Führungsteam wieder Vertrauen zurückgewinnen. „Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Partei in Zukunft wieder eine klare Führung hat“, sagte Dreyer am Mittwoch in Mainz. „Wir haben den Anspruch, dass wir die Partei wirklich auch in einem starken Team formen und nach vorne bringen.“ Die SPD vertraue dem neuen kommissarischen SPD-Chef Olaf Scholz, weil er der dienstälteste Stellvertreter mit der längsten Erfahrung sei. Bis zum Parteitag am 22. April werde aber auch die designierte Vorsitzende Andrea Nahles „großen politischen Einfluss“ haben. dpa