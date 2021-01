SPD vor Programmparteitag: WLAN an Schulen bis Jahresende

Mainz Spitzenkandidatin Dreyer stellt Bildung und die Wirtschaftspolitik ins Zentrum des Wahlprogramms. Der Landesvorsitzende Lewentz zeigt sich zuversichtlich, den Vorsprung der CDU in den Umfragen aufholen zu können.

Die SPD-Spitzenkandidatin Malu Dreyer hat allen Schulen bis Ende des Jahres einen Internet-Zugang mit WLAN versprochen. Alle Schülerinnen und Schüler sollten bis dahin auch mit digitalen Endgeräte ausgestattet sein, fügte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin am Donnerstag in Mainz hinzu. „Natürlich sind wir auf dem Weg, aber unser Versprechen ist, dass wir bis Ende des Jahres damit durch sind.“ Die Bildungspolitik gehört zu den Schwerpunkten des Wahlprogramms, über das am Samstag bis zu 400 Delegierte auf einem digitalen Parteitag abstimmen sollen.

In der Pflege solle die breite gesellschaftliche Anerkennung für die Beschäftigten in Kliniken und Heimen umgemünzt werden in bessere Arbeitsverhältnisse und bessere Verdienste, sagte Dreyer. Sie kündigte auch eine Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Pflegeberufen an.