SPD wählt Ende Oktober ihren Landesvorstand

Ein Rednerpult mit dem Logo der SPD auf einem Landesparteitag. Foto: Peter Endig/ZB/dpa/Archivbild

Mainz/Idar Oberstein Die SPD Rheinland-Pfalz wählt ihren neuen Landesvorstand am 31. Oktober bei einem ordentlichen Parteitag in Idar-Oberstein. Das habe der Landesvorstand am Wochenende digital beschlossen, teilte der Sprecher der Partei, Timo Haungs, am Montag in Mainz mit.

Tagungsort ist die Messe, wo die Grünen vor rund zehn Tagen ihre Landesliste gewählt haben. Das Gelände ermöglicht es, die Corona-Abstandsregeln auch bei vielen Delegierten einzuhalten.

Ursprünglich war der SPD-Parteitag schon für den 27. Juni angesetzt, wurde jedoch wegen der Corona-Pandemie verschoben. Wegen der Wahl kann der Parteitag nach dem Parteiengesetz nicht digital abgehalten werden, wie SPD-Generalsekretär Daniel Stich sagte. „Ich werbe jedoch dafür, dass wir künftig auf Bundesebene die gesetzlichen Regelungen so anpassen, dass digitale und analoge Parteitage gleichberechtigt stattfinden können.“