später lesen SPD-Wahlkämpferin Barley für europäischen Flüchtlingsfonds Teilen

Twittern

Teilen



Die SPD-Spitzenkandidatin im Europawahlkampf, Katarina Barley, hat sich für neue Wege zur Verteilung von Flüchtlingen in der EU ausgesprochen. Auf einer Kundgebung in Mainz warb die Politikerin am Montag für eine Anregung der Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan, alle Kommunen mit der Bereitschaft zur Aufnahme von Geflüchteten über einen europäischen Flüchtlingsfonds zu finanzieren. dpa