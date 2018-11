später lesen SPD will das „Coworking“ ins Dorf bringen Teilen

Leben und Arbeiten auf dem Land will die SPD mit der Einrichtung von „Dorfbüros“ fördern, in denen Freiberufler oder Unternehmensgründer unter einem Dach zusammenarbeiten. Mit solchen „Coworking Spaces“ gebe es gute Erfahrungen in Mainz oder in Berlin, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer am Mittwoch in Mainz. dpa