SPD will frühere Wähler zurückgewinnen

Mit einem bundesweiten Pilotprojekt in Rheinland-Pfalz will die SPD verloren gegangene Wähler zurückgewinnen. Das Quartierbüro in Ludwigshafen kann nach Ansicht von SPD-Landeschef Roger Lewentz ein Modell für die Partei in ganz Deutschland werden. Ein Ziel: Vertrauen zurückgewinnen, wo Rechtspopulisten stark sind. „Es ist für uns ein Versuchslabor. Wir gehen im wahrsten Sinne wieder dorthin, wo es für uns schwierig ist“, sagte Lewentz der Deutschen Presse-Agentur. Die Arbeitslosigkeit in dem Viertel im Stadtteil Gartenstadt liegt bei rund zehn Prozent. Bei der Bundestagswahl 2017 kam die SPD dort auf 29,5 Prozent der Zweitstimmen - deutlich weniger als 2013 -, die AfD erhielt überdurchschnittliche 18,9 Prozent. Von Oliver von Riegen, dpa