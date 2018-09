später lesen SPD will im Europa-Wahlkampf „Europe-Stores“ in Innenstädten FOTO: Bernd Weissbrod FOTO: Bernd Weissbrod Teilen

Die SPD will im Europa-Wahlkampf ein ungewöhnliches Instrument einsetzen: Läden in den Städten als Anlaufstelle. „Wir werden in den Innenstädten in der heißen Wahlkampfphase „Europe-Stores“ eröffnen“, sagte SPD-Wahlkampfmanager Michael Rüter in Mainz. dpa