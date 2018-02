später lesen SPD wünscht sich CDU-Fraktionsvize bei Klöckner-Wechsel FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer hat scherzhaft einen Wunsch an die CDU gerichtet, falls deren Fraktionschefin Julia Klöckner nach Berlin wechseln sollte. „Bitte, bitte, bitte, liebe CDU-Fraktion, wählen sie Herrn Baldauf bald zum Fraktionsvorsitzenden“, sagte Schweitzer am Mittwoch im Landtag in Mainz. Es liege im Interesse der SPD-Fraktion, dass die Nachfolge bald geklärt sei, damit sie nicht immer die „Bewerbungsreden“ von Fraktionsvize Christian Baldauf hören müsse. dpa