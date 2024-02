Behindertensport Special Olympics finden 2026 im Saarland statt

Nach Angaben des SOD steigt das „größte inklusive Multisport-Event in Deutschland“ im Frühsommer 2026. Zu den Wettbewerben in mehr als 20 Sportarten werden rund 13.000 Teilnehmende erwartet. Bei den ersten Special Olympics im Südwesten sollen sowohl Sportstätten im gesamten Land genutzt werden als auch das olympische Schwimmbad in Forbach im benachbarten Frankreich.