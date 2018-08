später lesen Speerwerferin Hussong schafft EM-Finaleinzug FOTO: Bernd Thissen FOTO: Bernd Thissen Teilen

Speerwerferin Christin Hussong aus Zweibrücken hat mit einer starken persönlichen Bestleistung den Sprung ins Finale bei der Leichtathletik-EM in Berlin geschafft. Im ersten Versuch der Qualifikation warf die 24-Jährige am Donnerstag mit 67,29 Metern so weit wie nie zuvor und übertraf die geforderte Weite von 60,50 Metern deutlich. dpa