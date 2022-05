3. Liga : Spekulationen um Kaiserslautern-Coach Antwerpen

Kaiserslauterns Trainer Marco Antwerpen gestikuliert. Foto: Uwe Anspach/dpa

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern sorgt für Rätselraten. Gerüchte um eine Ablösung von Coach Marco Antwerpen bleiben unkommentiert. Damit wird unnötige Unruhe vor den Relegationsspielen um den Zweitliga-Aufstieg gegen Dynamo Dresden geschürt.

Von Andreas Schirmer und Florian Reis, dpa

Ein Verwirrspiel um die Zukunft von Trainer Marco Antwerpen sorgt beim 1. FC Kaiserslautern für Unruhe und Unverständnis. Wie mehrere Medien berichteten, ist am Montag über eine mögliche Ablösung des 50-Jährigen vor den Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden (20. und 24. Mai) diskutiert worden. Der Coach selbst erwartet hingegen im Amt zu bleiben. „Davon gehe ich aus“, sagte er am Dienstag der „Rheinpfalz“. Derweil hüllte sich die Führung des viermaligen deutschen Meisters in Schweigen.

Spekulationen zufolge soll Ex-Nationalspieler und 2014er-Weltmeister Miroslav Klose als möglicher Nachfolger gehandelt werden. Der Kölner „Express“ hatte berichtet, dass der Name Klose am Rande der 0:2-Niederlage der Pfälzer bei Viktoria Köln die Runde gemacht habe. Angeblich wolle die regionale Investorengruppe, die 33 Prozent der Anteile an der FCK-Kapitalgesellschaft hält, ihn als Antwerpen-Ersatz installieren. Auch hierzu hält sich der Verein seither bedeckt.

Die „Bild-Zeitung“ berichtet, dass die Idee, Klose als Trainer zu verpflichten, am Montag verworfen worden sein soll. Einen losen Kontakt soll es aber schon Ende April gegeben haben. Antwerpens Berater Stefan Backs kritisierte auch die Vereinsführung. „Wenn das alles stimmt, ist es gelinde gesagt erstaunlich, wie man mit einem Trainer umgeht, der Lautern nicht nur vor dem sicher geglaubten Abstieg gerettet hat, sondern anschließend auch noch die erfolgreichste Drittliga-Saison der Historie spielen lässt“, sagte Backs bei Sport1. Diese Diskussion unmittelbar vor den Aufstiegsspielen zeuget „nicht gerade von Professionalität“.

Antwerpen, unter dessen Regie zuletzt drei Niederlagen kassiert und der direkte Aufstiegsplatz in die 2. Liga verspielt wurde, geht von seinem Verbleib auf dem Betzenberg aus. „Stand jetzt“, sagte der Coach, werde er an diesem Mittwoch ab 10.30 Uhr das Training leiten. Mit Blick auf die Relegationspartien gegen Dresden komme diese Unruhe zur Unzeit: „Das Wichtigste ist, dass man die Mannschaft nun in Ruhe auf diese beiden Spiele vorbereitet.“

Von der Entwicklung und den aufkommenden Gerüchten seit dem 0:2 bei Viktoria Köln zeigte sich Antwerpen „natürlich überrascht, wir haben die beste Drittliga-Saison des FCK gespielt“, zitiert ihn die Zeitung. „Dass wir damit Erwartungen geweckt und diese in den vergangenen drei Spielen nicht erfüllt haben, dem stellen wir uns.“

Antwerpen betonte zudem, mit Geschäftsführer Thomas Hengen ein „professionelles Verhältnis“ zu haben. Zuletzt hätten sie am Montagmorgen „ein gutes Gespräch geführt“. Außerdem habe er bei keinem anderen Verein einen Vertrag unterzeichnet: „Das würde ich niemals machen.“

Unterstützung erhält Antwerpen von Mittelfeldspieler René Klingenburg. „Dieser Trainer ist das Herz der Mannschaft. Wir haben den Weg als Mannschaft zusammen mit Ante angefangen und zusammen endet der auch“, sagte er bei Sport1. „Das werden die zwei wichtigsten Spiele in unserem Leben und da haben wir dem Verein und den Menschen etwas zurückzuzahlen. Aber nur mit diesem Trainer.“

