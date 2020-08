Spenden für Schifferstadt: Hoffnung für Ringermuseum

Schifferstadt/Oer-Erkenschwick Ein deutschlandweit einzigartiges Museum dokumentiert in der Pfalz die Glanzzeiten des Ringens. Schifferstadt hat einen festen Platz auf der Weltkarte des Sports - auch wegen der Kampflegende Wilfried Dietrich. Aktuell muss das Haus jedoch eine schwere Krise schultern.

Nach der Schließung wegen eines Wasserschadens soll eine Spendenaktion nun Deutschlands einziges Ringermuseum retten helfen. „Das Ziel lautet: Das Deutsche Ringermuseum eröffnet spätestens 2021 wieder in Schifferstadt“, sagte der Präsident des Ringerverbands Nordrhein-Westfalen, Jens-Peter Nettekoven. Der CDU-Landtagsabgeordnete ist Initiator eines Projekts zugunsten des Ausstellungshauses in der Ringerhochburg Schifferstadt (Rheinland-Pfalz). Die Nutzung der dortigen Räume war im Frühjahr wegen eines Wasserschadens und einer Kündigung unmöglich geworden.

In Schifferstadt freut man sich über die Spendenaktion. „Aber das Wichtigste ist: Wir brauchen ein Gebäude“, sagte Schatzmeisterin Claudia Detroy. Das Museum benötige ein langfristiges Konzept - und eben ein Haus in der Ortsmitte. „Ein Museum am Stadtrand macht keinen Sinn. Aber der Immobilienmarkt ist leer. Und Corona erschwert die Suche zusätzlich“, klagte Detroy. Ein Wasserschaden hatte zunächst Urkunden und seltene Bücher zerstört, dann erhielt das Museum noch die Kündigung wegen Eigenbedarfs für Ende 2020. Schifferstadts Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) unterstützt die Suche nach einer Bleibe. „Wir legen unsere Hände nicht in den Schoß“, betonte sie.