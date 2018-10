später lesen Spenden für Wildparks: Kinder sammeln Kastanien FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Futter gegen Süßes: Mehrere Tonnen an Kastanien und anderen Waldfrüchten haben Kinder in Rheinland-Pfalz für Tierparks gesammelt. Die jährliche Sammelaktion am Haribo-Standort Grafschaft (Kreis Ahrweiler) trage Kastanien und Eicheln für die Tierfütterung in der Winterzeit zusammen, teilte der Süßwarenhersteller am Freitag zum Beginn der zweitägigen Aktion mit. dpa