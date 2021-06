Sperrung der Salzbachtalbrücke: Erste Staus im Berufsverkehr

Die Salzbachtalbrücke. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Wiesbaden/Mainz Wegen der Sperrung der Salzbachtalbrücke der Autobahn 66 bei Wiesbaden gibt es am Montagmorgen Verzögerungen. Aus dem Rheingau kommend bilde sich in Fahrtrichtung Frankfurt bereits ein Rückstau, sagte ein Sprecher der Polizei Wiesbaden am Montagmorgen.

Gegen 7.30 Uhr staute es sich zwischen dem Schiersteiner Kreuz und Wiesbaden-Biebrich auf einer Länge von rund zwei Kilometern. Auch auf einigen Abfahrten in Wiesbaden stockte der Verkehr bereits. „Wir beobachten die Verkehrsentwicklung heute Morgen genau und haben dazu auch einen Hubschrauber eingesetzt, um von oben schauen zu können“, berichtete der Polizeisprecher. Er gehe aber auch davon aus, dass sich viele Pendler im Rhein-Main-Gebiet auf die Sperrung eingerichtet hätten.

Wegen entdeckter großer Risse, einer Absenkung und heruntergestürzter Betonteile war die Brücke am Freitagabend überraschend gesperrt worden. Die empfohlene weitläufige Umleitung verläuft über den Mainzer Autobahnring auf der anderen Rheinseite. Gesperrt ist auch die unter der Brücke verlaufende B263 (Mainzer Straße). Zudem ist der Bahnverkehr ab Hauptbahnhof Wiesbaden eingeschränkt, denn unter der Salzbachtalbrücke verlaufen die Gleise. Ab Mainz-Kastel und Wiesbaden-Biebrich fahren Ersatzbusse.