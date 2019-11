Sperrungen an Hochstraße Süd wegen statischer Probleme

Ludwigshafen In der zweitgrößten Stadt von Rheinland-Pfalz werden Autofahrer und ÖPNV-Nutzer fortan auf eine noch größere Geduldsprobe gestellt als ohnehin schon. Ein Teil unter der maroden Hochstraße Süd wird gesperrt. Auch für eine Disco bedeutet das nichts Gutes.

Hiobsbotschaft für den ohnehin schon kräftig ausgebremsten Verkehr in Ludwigshafen: Wegen statischer Probleme werden weiterreichende Sperrungen an einem Abschnitt der Ludwigshafener Hochstraße Süd notwendig. Konkret wird der Bereich unter einem Teilstück der Hochstraße - die sogenannte „Pilzhochstraße“ - inklusive zweier unterhalb der Hochstraße verlaufender Straßen dicht gemacht, wie die Stadt am Freitag mitteilte.