Sperrungen wegen Arbeiten an Schiersteiner Brücke

Die Auf- und Abfahrten auf und von der Autobahn 643 in Mainz-Mombach sind in der kommenden Woche in drei Nächten voll gesperrt. Von Montag auf Dienstag, Dienstag auf Mittwoch sowie von Mittwoch auf Donnerstag geht dort zwischen 21.00 Uhr und 5.00 Uhr nichts mehr, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz mitteilte. dpa