Speyer: Helmut-Kohl-Ufer bei Feierstunde am Rhein eingeweiht

Bei einer Feierstunde in Speyer ist ein Teil der Rheinpromenade in Helmut-Kohl-Ufer umbenannt worden. An der Zeremonie zu Ehren des im Juni 2017 gestorbenen Altkanzlers nahm auch Maike Kohl-Richter teil, die Witwe des langjährigen CDU-Vorsitzenden. dpa