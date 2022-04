Speyer : Speyer will mit Kohl-Witwe über Grab-Gestaltung sprechen

Speyer Helmut Kohls letzte Ruhestätte liegt in einem Park in Speyer. Zur Sicherheit hatte seine Witwe dort einen Zaun und eine Kamera aufstellen lassen. Das findet die Stadt nun nicht mehr zeitgemäß.

Knapp fünf Jahre nach dem Tod von Helmut Kohl will die pfälzische Stadt Speyer mit der Witwe des langjährigen Bundeskanzlers über die Gestaltung von Kohls Grab sprechen. Die Stadt will erreichen, dass Kamera und Zaun entfernt werden. Witwe Maike Kohl-Richter zeigte sich am Freitag erstaunt über den Vorstoß.

Kohl wurde am 3. April 1930 in Ludwigshafen geboren und starb am 16. Juni 2017. 2019 war sein Grab mit Buntsandstein neu gestaltet worden. In Speyer gibt es am Rhein auch ein Helmut-Kohl-Ufer. An diesem Sonntag soll am Dom eine Kohl-Büste enthüllt werden. Die Europäische Stiftung Kaiserdom würdigt damit den Gründungsvorsitzenden ihres Kuratoriums. Kohl wäre am Sonntag 92 Jahre alt geworden.