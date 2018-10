später lesen Spezialeinsatzkräfte überwältigen Mann mit Schusswaffe Teilen

Ein 28-jähriger Mann mit einer Schusswaffe hat in Waldesch (Landkreis Mayen-Koblenz) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann habe psychische Probleme gehabt und sei schließlich überwältigt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz am Dienstag. dpa