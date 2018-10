später lesen „Spiderman“ klettert in Ludwigshafen Teilen

Eigentlich waren sie nur auf Streife in Ludwigshafen unterwegs, doch plötzlich fanden sich Polizisten in einer Szene wie aus einem Hollywoodfilm wieder. Am Mittwochnachmittag bemerkten sie, wie ein Mann ohne Sicherung an der Außenfassade eines Mehrfamilienhauses hinaufkletterte, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. dpa