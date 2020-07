Spiegel für Solar-Pflicht auf neuen Dächern

Anne Spiegel (Grüne) spricht bei einer Versammlung. Foto: Sascha Ditscher/dpa/Archivbild

Mainz Die designierte Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Anne Spiegel, hat eine Solarpflicht auf neuen Dächern gewerblicher und privater Gebäude gefordert. Die Idee lehne sich an ein Vorhaben aus Baden-Württemberg an, gehe aber darüber hinaus, sagte Spiegel, die auch Integrationsministerin im Land ist, am Freitag im „SWR Aktuell Sommerinterview“.



„Baden-Württemberg hat die Solarpflicht für Gewerbe und Parkplätze, und wir wollen das auch für Privathaushalte.“ Sie erklärte: „Jeder, der ein Haus neu baut oder sein Dach saniert, das fordern wir Grüne, da soll es ein entsprechendes Förderprogramm geben, damit sich diese Personen die Photovoltaik aufs Dach bauen können.“