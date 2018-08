später lesen Spiegel schreibt wegen Einwanderungsgesetz an Seehofer FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) dringt nach viermonatiger Mutterschutz-Pause auf ein schnelles Einwanderungsgesetz. Sie habe in einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die aus ihrer Sicht notwendigen Kriterien dafür dargelegt, sagte Spiegel am Dienstag in Mainz. dpa