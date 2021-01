Spiegel stellt als Umweltministerin neue Förderprogramme vor

Mainz Nach der Übernahme der Ressortleitung im rheinland-pfälzischen Umweltministerium stellt Ministerin Anne Spiegel (Grüne) heute die Schwerpunkte ihrer Arbeit vor. Begleitet wird sie von dem neuen Staatssekretär Ulrich Kleemann.

Bis zum Ende der Legislaturperiode nach der Landtagswahl am 14. März führt Spiegel nun zwei Ministerien. Zusätzlich zum Familien- und Integrationsministerium übernahm sie zum Jahreswechsel auch die Aufgaben in den Ressorts Umwelt und Energie. Sie trat damit die Nachfolge von Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) an, die wegen einer monatelangen Affäre um rechtswidrige Beförderungen in ihrem Haus zum Jahreswechsel ihren Rücktritt erklärt hatte.