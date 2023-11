Conference League Spiel eins nach den Krawallen: Frankfurt und die Probleme

Und jetzt? Nicht einmal eine Woche nach den schweren Krawallen in der Fußball-Bundesliga steht im Frankfurter Stadion die nächste große Bewährungsprobe auf dem Programm. Das Duell der Eintracht mit PAOK Saloniki an diesem Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) in der Conference League hat sportlich zwar große Brisanz - doch mit deutlich mehr Spannung wird die Situation auf den Rängen erwartet. Über 200 Verletzte gab es am Samstag bei der Gewalteskalation, die Polizei und Fans für in den vergangenen Jahren beispiellos erklärten.