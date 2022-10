Lotterie Eurojackpot : Spieler aus Merzig-Wadern gewinnt halbe Million Euro

Lotto-Kugeln liegen auf einem Lottoschein. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Ein Spieler aus dem saarländischen Landkreis Merzig-Wadern hat in der Lotterie Eurojackpot knapp eine halbe Million Euro gewonnen. Wie die Saarland-Sporttoto am Samstag in Saarbrücken mitteilte, tippte der unbekannte Spieler fünf der am Freitagabend in der europäischen Zahlenlotterie gezogenen Zahlen korrekt.

Damit gibt es in diesem Jahr den Angaben zufolge im Saarland 15 Menschen, die bei Eurojackpot, Lotto 6 aus 49 oder bei Super 6 mehr als 100.000 Euro gewonnen haben.

© dpa-infocom, dpa:221001-99-967444/3

(dpa)