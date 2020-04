Spielplätze und dann Museen dürfen wieder öffnen

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, spricht im Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Die Einschränkungen des Freizeitlebens zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden in Rheinland-Pfalz im Mai in zunächst zwei Schritten gelockert. Bereits ab diesen Sonntag dürfen die seit Mitte März gesperrten Spielplätze wieder genutzt werden, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag nach einer Bund-Länder-Runde zur Corona-Krise mitteilte.



Kommunen haben aber lokal die Möglichkeit, einzelne Plätze nicht zu öffnen.

Ab 11. Mai, können auch die Museen und Galerien in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. Kommende Woche solle mit Blick auf Hygienekonzepte zunächst mit den Häusern gesprochen werden, kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in der Staatskanzlei in Mainz an.

Dreyer beriet am Donnerstag einmal mehr mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den anderen Länderregierungschefs über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Die nächste Konferenz soll bereits am kommenden Mittwoch stattfinden.