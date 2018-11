später lesen Spinne löst an Halloween Polizeieinsatz auf der Autobahn aus Teilen

Twittern

Teilen



Eine junge Frau hat aus Angst vor einer Spinne ihr Auto auf der Autobahn 6 fluchtartig verlassen und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Frau am späten Mittwochabend auf der A6 in Höhe Kaiserslautern-Ost unterwegs, als sie eine Spinne in ihrem Auto entdeckte. dpa