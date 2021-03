Landtagswahl : Live-Ticker: Spitzenkandidaten messen sich heute Abend in „Elefantenrunde“

Liveblog Mainz Kurz vor der Landtagswahl treten heute Abend im Fernsehen die Spitzen der aussichtsreichsten sieben Parteien gegeneinander an. Wir berichten im Live-Ticker.

Malu Dreyer (SPD) und Christian Baldauf (CDU) kämpfen in einem Kopf-an-Kopf-Duell darum, stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz zu werden. Eifel-Landrat Joachim Streit will dagegen punkten, um sensationell in den Mainzer Landtag einzuziehen. Grüne und FDP buhlen um Stimmen, um koalieren zu können.