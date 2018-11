später lesen Spitzensportler-Quote für Studienplätze in Rheinland-Pfalz Teilen

Das Land Rheinland-Pfalz will Spitzensportlern mithilfe einer Quote eine bevorzugte Studienzulassung ermöglichen. Wie die Landesregierung am Freitag mitteilte, soll in den örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen eine Vorabquote von bis zu zwei Prozent gebildet werden, die sogenannte Spitzensportler-Quote. dpa