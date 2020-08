Einbruch bei Star-Winzer : Etiketten von Weinen geklaut, die zu den teuersten der Welt zählen

Witlingen Der in aller Welt für seine Spitzenweine bekannte Wiltinger Winzer Egon Müller ist Opfer eines sehr ungewöhnlichen Diebstahls geworden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in Egon Müllers Weingut auf dem Scharzhof in Wiltingen eingedrungen. „Die Türe war aufgebrochen. Dennoch haben wir im ersten Moment gedacht, es sei nichts weggekommen“, sagt der renommierte Winzer. Denn keine einzige Flasche Wein fehlte. Dabei handelt es sich um Weine, die zu den teuersten der Welt zählen und bei Versteigerungen über 10 000 Euro pro Flasche einbringen.