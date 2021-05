Neuwied In Neuwied ist ein Sportboot explodiert und gesunken. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei waren mehrere Stunden im Einsatz.

In Neuwied ist ein Sportboot explodiert und ausgebrannt. Der Besitzer des Bootes wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Knapp sechs Stunden waren über 60 Einsatzkräfte vor Ort, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Mittwochmorgen mitteilte. Das Boot sei komplett gesunken und musste geborgen werden. Die Feuerwehr zog es demnach mit einem Feuerwehrfahrzeug an einem Seil aus dem Wasser.