Sportchef Schröder bekennt sich zu Mainz, Bungert erkrankt

Die bedeutendste Aussage fiel zum Schluss. „Ich bleibe in Mainz“, sagte Sportvorstand Rouven Schröder am Donnerstag zum Ende der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des FSV Mainz 05 am Samstag (18.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Von Detlef Rehling, dpa