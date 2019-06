Sportflugzeug muss in Mainz notlanden

Blaulicht an einem Fahrzeug des Rettungsdienstes. Foto: Soeren Stache/Archivbild.

Mainz Ein Sportflugzeug hat auf einem Getreidefeld am Rande von Mainz notlanden müssen. Beim Unfall im Stadtteil Finthen wurde die Maschine zerstört, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Der 50 Jahre alte Pilot blieb unverletzt, seine 48 Jahre alte Mitfliegerin wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die beiden hatten das Wrack nach der Notlandung am Samstagvormittag eigenständig verlassen können. Gegenüber den Einsatzkräften gab der Pilot an, dass es kurz nach dem Start auf dem Flugplatz in Mainz-Finthen zu Problemen mit dem Motor kam. Gutachter sollen nun die genaue Unfallursache ermitteln. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten Medien über den Unfall berichtet.