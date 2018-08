Sportvorstand Schröder: „Wir sehen absolutes Potenzial“

Sportvorstand Rouven Schröder erwartet, dass der FSV Mainz 05 nach zwei vom Abstiegskampf und Querelen im Verein geprägten Jahren gestärkt in die neue Saison der Fußball-Bundesliga geht. „Wir sind durch dick und dünn gegangen. dpa

Der Verein hat sich komplett neu aufgestellt und in der Mannschaft hat es einen Umbruch gegeben“, sagte Schröder in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb sehe er mit dem neuformierten Kader „absolutes Potenzial“. Schröder: „Ich glaube, dass wir selbstbewusst auftreten können.“

Auch Cheftrainer Sandro Schwarz, der in der vergangenen Spielzeit sein Erstliga-Debüt gegeben hatte, sei gestärkt aus der schwierigen Vorsaison hervorgegangen. „Gewisse Zweifel an ihm waren von Anfang an zu spüren. In den kritischen Situationen der Saison war es sehr extrem“, sagte Schröder. „Aber er hat sich raus gebissen, hat die Mannschaft da herausgeführt und den Turnaround geschafft.“ Der Coach habe einen Schritt nach vorn gemacht und sei auf einem guten Weg: „Sandro ist ein sehr guter Trainer. Er passt perfekt zu Mainz 05.“

Schröder sieht Mainz angesichts der Transfererlöse von rund 50 Millionen Euro für Suat Serdar, Abdou Diallo und Yoshinori Muto als einen Gewinner auf dem Spielermarkt mit wahnsinnigen Ablösesummen an. „Auch wenn man sich als Otto-Normal-Mensch bei den Summen oft fragt, worüber wir hier eigentlich reden, ist viel drin im Markt“, erklärte Schröder. „Mainz 05 nutzt das Geld, um den Verein breiter und besser für die Zukunft aufzustellen. Beklagen tun wir uns also nicht!“

Spielplan

Kader