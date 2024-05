Kritik am Bildungsministerium Sprachprobleme in Grundschulen: „Das grenzt an Verantwortungslosigkeit“

Rund 25 Prozent der Viertklässler in Deutschland können nicht richtig lesen. So lautete das Ergebnis der internationalen Iglu-Bildungsstudie vergangenes Jahr. Und es ist nicht die einzige Studie, die Grundschülern in Deutschland ein schlechtes Zeugnis ausstellt – bereits seit längerer Zeit. In Rheinland-Pfalz machen sich die Probleme in der Grundschule zunehmend auch bei der Zahl der Sitzenbleiber bemerkbar. In diesem Schuljahr mussten so viele Kinder eine Grundschulklasse wiederholen wie lange nicht mehr.