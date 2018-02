später lesen Sprengung eines Geldautomaten: Täter weiter auf der Flucht Teilen

Nach der Sprengung eines Geldautomaten im rheinhessischen Oppenheim sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Es müssten noch Spuren wie etwa Videoaufnahmen ausgewertet werden, erklärte ein Polizeisprecher am Montag. Zu der Tat war es am frühen Samstagmorgen in einem Gewerbegebiet gekommen - in einem Nebenraum der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz. Dabei wurde der gesamte Raum verwüstet, auch rückwärtige Räume wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens war noch unklar. Auch die Höhe der Beute war noch nicht bekannt. dpa