Sprengung von Flakpatronen im Mainzer Winterhafen beendet

Die Sprengung der 66 Flakpatronen am Rheinufer des Winterhafens in Mainz ist erfolgreich beendet worden. Alle Patronen seien am Mittwoch unschädlich gemacht worden, sagte der Sprecher der Stadt Mainz, Ralf Peterhanwahr. dpa