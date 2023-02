Kriminalität : Wie den Automaten-Sprengern das kriminelle Handwerk vermiest werden kann

Wenn ein Geldautomat in die Luft gejagt wird, ist der Sachschaden oftmals groß. Und für Anwohner und Passanten besteht mitunter Lebensgefahr. Foto: dpa/Rene Priebe

Trier Trauriger Rekord: In Rheinland-Pfalz gab es im vergangenen Jahr 56 Sprengstoffanschläge auf Geldautomaten, davon allein zehn in der Region. Auch in diesem Jahr geht die Serie weiter. Ein Trierer Kriminalist sagt, wie sie womöglich zu stoppen ist.