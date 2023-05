Grafik Geldautomaten gesprengt: An diesen Orten schlugen Kriminelle zu

Ob nun am Rhein, an der Saar, im Saarland oder in der Eifel: Immer wieder knacken Ganoven Geldautomaten und machen sich dann davon. Auch 2023 setzt sich die Serie fort. Chronik und Übersicht, wo die Kriminellen in unserer Region und Umgebung in diesem Jahr bislang zuschlugen.