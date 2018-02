später lesen Sprengungen von Geldautomaten: Erfolg für Ermittlungsgruppe Teilen

Polizei hat einen 27-Jährigen gefasst, der an der Sprengungen eines Geldautomaten im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz beteiligt gewesen sein soll. Am Donnerstagmorgen durchsuchten Beamten die Wohnung des Tatverdächtigen in Karlsruhe, wie die Polizei mitteilte. Dabei fanden die Ermittler Kommunikationsmittel und eine „professionelle Cannabis-Indoor-Plantage mit 20 Pflanzen“. dpa