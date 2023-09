Die Lage an den Zapfsäulen in der Region Sprit in Luxemburg billiger, in und um Trier bleiben Preise hoch

Während in Luxemburg die Spritpreise am Wochenenden spürbar nach unten gegangen sind, müssen Autofahrer an den Tankstellen diesseits der Grenze weiter vergleichsweise hohe Preise zahlen. Im Schnitt 1,76 Euro waren für den Liter Diesel am Sonntag in um Trier fällig, 1,858 Euro waren es für Super E10. Seit einem Monat verharren die Spritpreise in der Region auf diesem Niveau, nachdem sie kurz vor Beginn der Sommerferien zu einem Höhenflug angesetzt haben, wie aus Auswertungen des Vergleichsportals clever tanken hervorgeht.