Billiger in Luxemburg Deshalb ist Tanken in Trier und Region wieder teurer geworden

In Luxemburg waren die Preise an den Zapfsäulen im August ebenfalls kontinuierlich nach oben gegangen. Diesel verteuerte sich innerhalb von vier Wochen von 1,537 auf 1,654 Euro. Zeitweise lag der Preisvorteil beim Diesel in Luxemburg gegenüber den Tankstellen in Trier lediglich bei wenigen Cent. In der Regel liegt der Preisunterschied bei rund 20 Cent je Liter. Zwar stiegen auch die Preise für Super E10 im August in Luxemburg an, im Vergleich zu Diesel allerdings nicht so deutlich. Kostete der Liter Super E10 Anfang August noch 1,644 Euro, kletterte er zuletzt auf 1,683 Euro. Am Freitag sanken die Preise an den Tankstellen in Luxemburg. Diesel kostete am Sonntag 1,604 und Super E10 1,67 Euro.