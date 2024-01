Wegen höheren Abgaben Spritpreise steigen deutlich: Wie sieht es in der Region Trier aus?

Kaum war das neue Jahr da, schon gab es den ersten Spritpreis-Skandal. 14 Cent teurer war das Benzin plötzlich an einer Tankstelle in Berlin-Pankow, berichtete Bild. Der Grund für den großen Anstieg sei laut dieser Meldung die CO2-Abgabe. Der Preis, der am Neujahrstag für Aufregung sorgte, lag bei 1,769 Euro pro Liter. Ein Preis, mit dem man an Trierer Tankstellen wohl weniger Menschen schocken könnte als in der Hauptstadt.