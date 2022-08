Sprit : Tanken in Luxemburg: Preise für Diesel, Super95 und Super98 sinken am Dienstag

Tanken in Luxemburg: Preise für Diesel, Super95 und Super98 sinken am Dienstag

Luxemburg Zuletzt waren die Spritpreise in Luxemburg gestiegen, ab Dienstag müssen Autofahrer an den Zapfsäulen aber wieder weniger bezahlen. Die genauen Preise lesen Sie hier.

Wie die luxemburgische Zeitung Tageblatt vermeldet, soll das Tanken in Luxemburg in der Nacht zum Dienstag, 2. August, etwas günstiger werden. Folgende Preise gelten dann ab Mitternacht.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Dienstag, 2. August

Zuletzt waren die Spritpreise in Luxemburg am vergangenen Wochenende gestiegen. Die Preise für Mineralölerzeugnisse sind in Luxemburg staatlich reguliert. Auch die maximalen Spritpreise sind deshalb für alle Tankstellen im Land einheitlich. Ob sich das Tanken in Luxemburg lohnt, kann je nach Wohnort sehr unterschiedlich sein.