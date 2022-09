Tanken : 2,60 Euro und mehr: Sprit in der Region so teuer wie noch nie

Die Spritpreise sind erneut deutlich gestiegen. Foto: dpa Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Trier Die Spritpreise haben in der Region erneut einen Rekordwert erreicht. Vereinzelt musste am Donnerstag in Trier über 2,60 Euro für Diesel bezahlt werden. Der ADAC hält die Preissteigerungen für nicht gerechtfertigt.