Spritze und Keime: Bilanz der Lebensmittelüberwachung 2019

Koblenz Eine Injektionskanüle im Schweinenackenbraten und Keime in Würsten - bei mehr als 2100 Proben erfüllten Lebensmittel und Bedarfsgegenstände zuletzt nicht die gesetzlichen Vorgaben.

Die Lebensmittelüberwachung in Rheinland-Pfalz hat im vergangenen Jahr etliche Mängel zutage gefördert. Insgesamt nahm das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz 19 688 Proben unter die Lupe. 11,1 Prozent oder 2 188 davon wurden beanstandet. Das geht aus der Bilanz der Behörde hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Oft habe eine Kennzeichnung gefehlt oder Angaben seien irreführend gewesen. 2018 waren es 11,5 Prozent gewesen.