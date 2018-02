später lesen Spülrandlose Toiletten bescheren Villeroy&Boch Umsatzplus FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst Teilen

Die Nachfrage nach spülrandlosen Toiletten und dünnwandigen Waschtischen hat dem Keramikhersteller Villeroy&Boch ein Umsatz- und Gewinnplus gebracht. Der Umsatz wuchs 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 2,0 Prozent auf 836,5 Millionen Euro, wie der Konzern am Donnerstag mit Sitz im saarländischen Mettlach mitteilte. Der Gewinn legte um 2,4 Prozent aus 29,8 Millionen Euro zu. Die „enorme Nachfrage“ für diese Produkte habe trotz gesteigerter Kapazitäten nicht komplett bedient werden können: Ende des Jahres standen in der Sparte Bad und Wellness Aufträge in Höhe von gut 96 Millionen Euro in den Büchern. dpa