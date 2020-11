St. Christoph in Mainz erhält Spitze zurück

Mainz Die Ruine erinnert an die Schrecken des Krieges. Eine private Initiative kümmert sich um die Erhaltung des Mahnmals. Jetzt erhält der mittelalterliche Turm einen besonderen Abschluss.

Danach wurden die Außenmauern wieder aufgerichtet und auf einer Seite mit Betonstützen stabilisiert. St. Christoph blieb so als Mahnmal für die Schrecken des Krieges erhalten. Jedes Jahr wird am 27. Februar in einer Gedenkstunde an die Zerstörung der Stadt erinnert. Im November 2016 nahm Ministerpräsidentin Malu Dreyer in St. Christoph an einer Schweigeminute für die Opfer von Krieg und Gewalt in Syrien teil.