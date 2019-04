St. Johannis: Erster Gottesdienst nach sechs Jahren Grabung

Nach rund sechs Jahren Grabung und Forschung wird in der St. Johanniskirche in Mainz am kommenden Palmsonntag erstmals wieder ein Gottesdienst gefeiert. In dem dafür gestalteten Areal auf der Grabungsstätte des archäologisch bedeutenden Projekts haben rund 100 Menschen Platz, wie das Evangelische Dekanat Mainz berichtete. dpa

„Die Blickrichtung ging vorher nach Westen auf den Altar und jetzt im Chor auf die großartige frühmittelalterliche Kathedrale“, sagte der evangelische Dekan Andreas Klodt der Deutschen Presse-Agentur. „Für mich ist das wie ein Neuanfang“, sagte Gemeindepfarrer Volker Truschel. „Wir ziehen wieder ein.“

„Die Johanniskirche in Mainz gehört aktuell zu den spannendsten historischen Stätten Deutschlands“, sagte der Sprecher der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Rahn. Sie hatte sich bei den Grabungen als älteste weitgehend erhaltene früh-mittelalterliche Bischofskirche nördlich der Alpen entpuppt - und als alter Dom von Mainz. „Wie kaum an einem anderen Ort verbinden sich dort Vergangenheit und Zukunft“, sagte Rahn. St. Johannis sei daher auch ein wichtiges ökumenisches Symbol.

„Ostern 2013 haben wir mit einem Gottesdienst aufgehört, der im Rundfunk übertragen wird und jetzt wird der Gottesdienst an Ostersonntag in der ARD gezeigt, sagte Klodt. „St. Johannis ist ein ganz besonderer und faszinierender Ort.“ In all seiner Vorläufigkeit strahle der Ort eine hohe Wertigkeit und Würde aus.

Die Grabungen seien weitgehend abgeschlossen, heißt es bei der EKHN. Mit Spannung wird aber noch die Öffnung eines Steinsarkophags am 4. Juni erwartet. Darin ist möglicherweise der vor mehr als 1000 Jahren verstorbene Mainzer Erzbischof Erkanbald bestattet.

Die ersten Fundstücke tauchten auf, als 2013 eine neue Heizungsanlage installiert werden sollte. Diese hätten in Mainz zunächst niemanden überrascht, erinnert sich der Pfarrer für die Stadtkirchenarbeit Gregor Ziorkewicz. Doch dann wurden nach und nach „immens viele und enorm prachtvolle Funde“ in bis zu drei Metern Tiefe ausgegraben. Insgesamt seien mehr als 500 000 Stücke geborgen, dokumentiert und inventarisiert worden.

Darunter sind reich verzierte frühmittelalterliche Schrankenplatten, mittelalterliches Stuckskulpturen und Verputzfragmente unterschiedlicher Zeitepochen - sowie eine Kanalheizung aus dem frühen Mittelalter und ein gotischer Fliesenboden. In der und um die Kirche waren mehr als 200 mittelalterliche Grabstätten entdeckt worden.

Zunächst sei in der warmen Jahreszeit einmal im Monat ein Gottesdienst in St. Johannis geplant, sagte Ziorkewicz. Die meisten Gottesdienste der evangelischen Gemeinde mit ihren mehr als 2200 Mitgliedern werden aber weiterhin in der katholischen Augustinerkirche gefeiert.

Das langfristige Nutzungskonzept werde derzeit erarbeitet, regelmäßige Führungen sollen dazu gehören. „Mit großem Engagement arbeiten derzeit alle daran, wie sich auf Dauer quirliges Gemeindeleben, öffentliches Interesse und historische Verantwortung unter einem Kirchendach im Zentrum von Mainz vereinen können“, sagte EKHN-Sprecher Rahn.

Dekanat Mainz über Veranstaltungen in der Johanniskirche

Funde und Entdeckungen im Alten Dom