St. Johannis vom Innenputz befreit: Raum für Spiritualität

In der Kirche St. Johannis in Mainz befindet sich ein 15 Meter hohes Gerüst. Foto: Peter Zschunke/dpa-Zentralbild/dpa

Mainz Wissenschaftler und Archäologen haben den alten Dom verlassen, jetzt kümmern sich Bauarbeiter um die Stabilisierung. Die evangelische Kirche muss nun entscheiden, wie der besondere Raum dauerhaft gestaltet werden soll.

Nach Abschluss der jahrelangen Grabungen in der Mainzer Johanniskirche treten die Planungen für die künftige Gestaltung in eine entscheidende Phase. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) habe die Corona-Zeit genutzt, um die statische Sicherung des Kirchengebäudes voranzutreiben und im Innenraum den Putz aus den 1950er Jahren zu entfernen, sagte Dekan Andreas Klodt am Donnerstag. Für diese Arbeiten wurde bis unter die Decke ein 15 Meter hohes Gerüst eingezogen, das bis Ende des Jahres wieder entfernt werden soll.